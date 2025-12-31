Haberler

Elazığ'da 311 köy yolu, kardan ulaşıma kapandı

Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi, birçok araç yolda kaldı ve sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler, yolda kalan araçları güvenli alana taşıdı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle birçok noktada araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, yolda kalan araçlar vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarılarak güvenli alana götürüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
