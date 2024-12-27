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Elazığ'da Yoğun Kar Yağışı 106 Köy Yolunu Kapattı

Elazığ'da Yoğun Kar Yağışı 106 Köy Yolunu Kapattı
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Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 106 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Kent merkezindeki cadde ve sokaklar karla kaplanırken, ekipler yolların temizlenmesi için çalışmalarına başladı.

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken 106 köyün yolu ulaşıma kapatıldı.

Öğle saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışıyla kent beyaza büründü.

Kent merkezinde karla kaplanan cadde ve sokaklarda vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken ekipler kar temizleme çalışması başlattı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 30, ilçelerden Sivrice'de 50, Palu'da 13, Maden'de 9, Keban'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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