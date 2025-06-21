Elazığ'da YKS Heyecanı Başladı

Elazığ'da nefesler tutuldu, YKS heyecanı başladı

ELAZIĞ - Yükseköğretim Kurumları Sınavının birinci oturumu için Elazığ'da sınav yerlerine gelen öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarını beklemeye başladı.

Üniversiteye giriş sınavı YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da gerçekleştiriliyor. Elazığ'da sabah erken saatlerden itibaren okullara gelen öğrenciler, sınav salonlarına tek tek alındı. Elazığ'da öğrenciler okullarda ter dökerken, anne ve babalarda okul çevresinde bekledi.