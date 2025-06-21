Elazığ'da YKS Heyecanı Başladı
Elazığ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavının birinci oturumu için öğrenciler sınav yerlerine gelerek ter dökerken, veliler dışarıda bekledi.
Elazığ'da nefesler tutuldu, YKS heyecanı başladı
ELAZIĞ - Yükseköğretim Kurumları Sınavının birinci oturumu için Elazığ'da sınav yerlerine gelen öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarını beklemeye başladı.
Üniversiteye giriş sınavı YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da gerçekleştiriliyor. Elazığ'da sabah erken saatlerden itibaren okullara gelen öğrenciler, sınav salonlarına tek tek alındı. Elazığ'da öğrenciler okullarda ter dökerken, anne ve babalarda okul çevresinde bekledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Güncel