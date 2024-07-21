Elazığ'da yiyecek arayan domuz sürüsü kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da yiyecek arayan domuz sürüsü güvenlik kamerası tarafından kayıt edildi.

Olay Baskil İlçesi Hacıhüseyinler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yiyecek arayan domuz sürüsü güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sürü halinde gezen domuzlar, daha sonra gözden kayboldu.