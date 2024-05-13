Elazığ'da yıldırımın düştüğü ağaç ikiye ayrıldı
Elazığ'da gök gürültülü sağanak yağış sırasında yıldırım isabet eden ağaç ikiye ayrıldı. Olay Baskil ilçesi Sultanuşağı köyünde meydana geldi. Yıldırımın isabet ettiği ağaç ortadan ikiye ayrılırken, ağacın kabukları etrafa saçıldı.
Elazığ'da yıldırımın düştüğü ağaç ikiye ayrıldı
ELAZIĞ - Elazığ'da gök gürültülü sağanak yağış sırasında yıldırım isabet eden ağaç ikiye ayrıldı.
Olay Baskil ilçesi Sultanuşağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye sabah saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış sonrası ağaca yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği ağaç ortadan ikiye ayrılırken, ağacın kabukları etrafa saçıldı.