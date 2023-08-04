Elazığ'da Yılan Kaçırma Girişimi Kaza İle Sonuçlandı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yola çıkan bir sürücü, yılanı ezmek istemeyerek direksiyonu kırdı. Araç yoldan çıkarak takla attı ve sürücü hafif yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da yola çıkan yılanı ezmek istemeyen sürücü, direksiyonu kırdı. Araç yoldan çıkıp takla atarken sürücü hafif yaralandı.
Kaza, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karakoçan'dan Başyurt'a gitmekte olan Fransa'dan gelen gurbetçi Kazım Tekin Bardaklı, yoldan gecen yılanı ezmemek için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak takla atıp ters döndü. Sürücünün hafif yaralandığı kazada araçta hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel