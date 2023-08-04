Elazığ'da Yılan Kaçırma Girişimi Kaza İle Sonuçlandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yola çıkan bir sürücü, yılanı ezmek istemeyerek direksiyonu kırdı. Araç yoldan çıkarak takla attı ve sürücü hafif yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.