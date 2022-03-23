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Yıkımına başlanan bina çöktü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Elazığ'da yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi sonucu kepçe operatörü moloz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Elazığ'da yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi sonucu kepçe operatörü moloz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Elazığ'da farklı tarihlerde meydana gelen 6.8 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler sonucu kent genelinde birçok bina ağır hasar raporu aldı. Yürütülen çalışmalarla birlikte kent genelindeki ağır hasarlı binaların yıkımı da devam ediyor. Bu kapsamda Rüstempaşa Mahallesi Hasan Bahadır Sokak'ta yıkımı gerçekleştirilen bir bina, kepçe operatörünün 3'üncü kolona vurmasıyla çöktü. Kepçe operatörü, çöken binanın molozları altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ekiplerce yapılan incelemenin ardından binanın yıkımına devam edildi.

(Sedat Erbak/ İHA)

Yıkımına başlanan bina çöktü

Yıkımına başlanan bina çöktü

Yıkımına başlanan bina çöktü

Yıkımına başlanan bina çöktü

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

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