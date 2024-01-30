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Elazığ'da yeni yılın ilk kuzuları dünyaya geldi

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Elazığ'da koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte, yeni yılın ilk kuzuları da dünyaya gelmeye başladı. Besiciler, kuzularla ilgilenerek emeklerinin karşılığını almaya başladı.

Elazığ'da yeni yılın ilk kuzuları dünyaya geldi

Yeni doğan kuzularla birlikte besicilerde tatlı telaş yaşanıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte, yeni yılın ilk kuzuları da dünyaya gelmeye başladı.

Elazığ'da yeni yılla birlikte koyunların kuzulama dönemi başladı. Ocak ayı itibarıyla 2024'ün ilk kuzuları dünyaya gelirken, besicileri de tatlı bir telaş sardı. Emeklerinin karşılığını almaya başlayan besiciler, kuzularla adeta bir bebek gibi ilgileniyor. İlk defa kuzulayan bazı koyunlar yavrularına alışamazken, devreye üreticiler giriyor. Belli bir büyüklüğü ulaşan kuzular, ardından annelerinden ayrılıyor. Mart ayına kadar devam eden doğumların ardından kimi besici yaylaya çıkarken, kimi ise ağılda üretime devam ediyor.

'Kuzuların doğmasıyla birlikte tatlı bir telaş başladı'

Hayvancılık ile uğraştıklarını belirten besi yetiştiricisi Zarife Çaldak, "Hayvanlarımız doğmaya başladı. Hayvanlarımızın doğumu daha 1 ay boyunca devam eder. Genellikle gece doğum yapıyorlar. Bizde sürekli onları kontrol amaçlı ahıra gelip bakarız. Bu ay çok zor bir ay. Doğru düzgün yatamıyoruz. Hayvanların yeri ıslanmasın ve ishal olmasın diye sürekli kontrol ediyoruz. Zorlu kış şartları altında hayvanlarımıza bakıyoruz. Kuzuların doğmasıyla birlikte tatlı bir telaş başladı. Bu sene ilk etapta 70 tane kuzu doğdu. Toplamda da 350 tane hayvanımız var. Bir ay boyunca diğer hayvanlarımız da inşallah doğacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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