Elazığ'da Yeni Aile Sağlığı Merkezleri Açıldı

Elazığ'da 3 aile sağlığı merkezi törenle hizmete girdi.

Kızılay, Güneykent ve Şahinkaya Aile Sağlığı Merkezlerinin açılışı, Vali Numan Hatipoğlu ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, kentte üç aile sağlığı merkezinin daha vatandaşların hizmetine sunulduğunu, dört aile sağlığı merkezinin inşaatının da sürdüğünü söyledi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin, sağlık sisteminin temelini oluşturduğunu anlatan Hatipoğlu, çok önemli bir işlev gördüğünü belirtti.

Bu hizmetlerin mahallelere dengeli şekilde dağılması, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Hatipoğlu, aile sağlık merkezlerinin kente ve mahallelere hayırlı olmasını diledi.

Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Buraları her yönden güçlü kılmaya çalışıyoruz. Aile sağlığı, aile hekimlerimiz çok büyük bir işlev görüyor. Doğrudan hastanelerden randevu alabilmeleri sebebiyle de vatandaşımızın daha fazla gelmesi ve ilk muayene ve kontrol için buraları kullanmaları büyük bir önem taşıyor."

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş de aile sağlık merkezlerinin önemine değinerek, aile sağlık merkezlerinin sayısının artırılması, merkezlerin teknolojik açıdan donatılması ve hizmet kalitesinin artırılmasının amaçlandığını bildirdi.