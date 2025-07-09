Elazığ'da Yaz Spor Okulları Açıldı

Elazığ'da Yaz Spor Okulları Açıldı
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Keban ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yaz spor okulları, 7-16 yaş arasındaki öğrencilere birçok branşta ücretsiz eğitim vermek üzere kapılarını açtı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okulları açıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Keban Spor Salonunda açılan kurslar kapsamında 7-16 yaş arasındaki tüm öğrencilere birçok branşta eğitim verilecek.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, yaz spor okullarına ilişkin, Türkiye'de derece yapmış birçok spor eğitmenin kendi branşlarında çocuklara eğitim vermeye başladığını söyledi.

Keskin, ücretsiz olarak verilen kurslara kayıtların devam ettiğini, ilçedeki 7-16 yaş arası herkesi beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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