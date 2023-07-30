Elazığ'da Yayaya Çarpan Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Elazığ'da bir sürücü, yayaya çarptıktan sonra yanındaki kadın ve çocuğuyla birlikte olay yerinden kaçtı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Elazığ'da yayaya çarpan sürücü yanındaki kadın ve çocuğuyla birlikte olay yerinden kaçtı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Doğukent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile kadın yaralanırken sürücü ise ilk başta durup kadının yanına gitti. Kadının yaralandığını gören sürücü, yanındaki kadın ve çocuğuyla birlikte aracına binerek olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan sürünün bulunması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ