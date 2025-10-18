Haberler

Elazığ'da Yaya Kazası: İki Kişi Yaralandı

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki yere, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunuyor.

Olay, akşam saatlerinde Malatya Caddesi Tofaş Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Burak Ç. (27) idaresindeki 23 AGD 772 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar İsmet G. (41) ve Veysel A.'ya (32) çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki yaya da yola savrularak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
