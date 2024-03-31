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Elazığ'da yaşlı çiftin seçim atışması

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Elazığ'da yaşlı çiftin seçim atışması

- Yaşlı kadından eşine: "Hangisine verirsen inşallah vermediğin kazanır"

ELAZIĞ - Türkiye, sabah saat 07.00'de demokrasinin yolu olan seçim için sandık başına gitti. Seçmenler, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için tercihte bulundu. Elazığ'da hasta olan bazı vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine başvurarak taleplerini iletti. Ekipler, hazırlıklarını yapıp talepte bulunan vatandaşları evlerinden ve hastaneden alarak oy kullanacakları okula götürdü. Bunlarda biri de Çaydaçıra Mahallesi'nde yaşayan Zeki Saatçı oldu. Ekipler, yaşlı adamı oy kullanmak için okula götürmek üzere iken, eşi, "Devlet senin ayaklarına oy kullanman için ekip gönderiyor, hangisine verirsen inşallah vermediğin kazanır" dedi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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