Elazığ'da Yarı Çıplak Şahıs Kendine Zarar Vermeye Çalıştı

Elazığ'ın Gazi Caddesi'nde yarı çıplak halde elinde bıçak ile caddeye çıkan ve kendine zarar vermeye çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Elazığ'da yarı çıplak caddeye çıkan ve elindeki bıçak ile kendine zarar veren şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Olay, şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıktığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, yarı çıplak halde elinde bıçak ile caddeye çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, bir yandan kendine zarar verirken bir yandan da dakikalarca çevresine hakaretler savurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekiplerinin ikna ettiği şahıs bıçağı elinden bıraktı. Ambulansa alınan şahıs tedavisi için polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı. - ELAZIĞ