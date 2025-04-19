Elazığ'da Yaralı Kaya Kartalı Kurtarıldı

Elazığ'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı kaya kartalı, tedavi altına alındı.

Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Gümüşbağlar köyü yolunda yaralı bir kaya kartalı buldu.

Ekipler, kartalı tedavisi ve bakımının yapılması için Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Kartal, tedavisinin ardından doğaya salınacak.