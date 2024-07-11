Elazığ'da yaralı halde bulunan leylek tedavi edilecek.

Pelte köyünde uçamayan yaralı leyleği gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından alınan leylek tedavisinin yapılması için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne teslim edildi.