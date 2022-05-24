Elazığ'da yaralı halde bulunan balaban kuşu tedavi edildi - Haberler

Elazığ'da yaralı vaziyette bulunan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban kuşu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kent kırsalında bitkin ve yaralı halde bulunan balaban kuşu, vatandaşlar tarafından Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdükleri kuşu, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bıraktı.