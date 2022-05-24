Elazığ'da yaralı halde bulunan balaban kuşu tedavi edildi - Haberler

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Elazığ'da yaralı halde bulunan balaban kuşu tedavi edildi

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da yaralı halde bulunan balaban kuşu tedavi edildi

Elazığ'da yaralı vaziyette bulunan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban kuşu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Elazığ'da yaralı vaziyette bulunan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban kuşu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kent kırsalında bitkin ve yaralı halde bulunan balaban kuşu, vatandaşlar tarafından Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdükleri kuşu, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bıraktı.

AA / İsmail Şen - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Elazığ, Güncel, Haberler

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