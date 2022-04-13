Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı - Haberler

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Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Erkan Bay - Güncel
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Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba, tedavi altına alındı.

Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı

ELAZIĞ - Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba, tedavi altına alındı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Peri vadisinde kanadı kırık yaralı akbabayı gören bir vatandaş, durumu Karakoçan Kaymakamlığına bildirdi. Bunun üzerine kaymakamlık Doğa Koruma Milli Parklar şubesi ekipleri olay yerine gelerek yaralı akbabayı alıp Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Yaralı akbabanın tedavi edildikten sonra tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.

Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı

Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı

Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

Karakoçan, Elazığ, Güncel, Haberler

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