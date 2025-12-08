Haberler

9 kişinin etkilendiği yangın haberini alan sürücü, hız yapınca kamyonetiyle otobüse çarptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 9 kişiye sağlık ekipleri müdahale ederken, yangını öğrenip evine gitmek isteyen bir sürücünün, halk otobüsüne çarparak kazaya karıştığı bildirildi.

ELAZIĞ'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan 9 kişi etkilenirken yangın haberini alıp hızla kamyonetiyle evine gitmeye çalışan kişi, belediye otobüsüne çarptı. Yaralanın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Güneykent Mahallesi 2'nci Etap'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede, öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 9 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Öte yandan, yangının çıktığını öğrenince kamyonetiyle hızla evine gitmeye çalışan sürücü, yanlış yönden girdiği kavşakta, geçmeye çalıştığı Elazığ Belediyesi'ne ait halk otobüsüne yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Yangın ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
title