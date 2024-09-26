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Elazığ'da Yangın: Tonlarca Saman Balyası Küle Döndü

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Elazığ'da Hankendi köyünde çıkan yangında tonlarca saman balyası yanarak küle döndü. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

Elazığ'da tonlarca saman balyası kül oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da çıkan yangında tonlarca saman yanarak kül oldu.

Olay, Hankendi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saman balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşı sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında tonlarca saman balyası küle döndü.

Elazığ'da Yangın: Tonlarca Saman Balyası Küle Döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel

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