Elazığ'ın Arıcak ilçesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. 2023 yılı Hastane Afet Planı uygulaması çerçevesinde Elazığ'da yangın tatbikatları devam ediyor. Son olarak Arıcak ilçe Devlet Hastanesinde hasta, personel ve servislerde bulunan vatandaşların katılımı ile yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği çıkan yangın sonrasında hastanede patlama meydana geldi. Hastane güvenlik görevlilerince boşaltılırken, olay yerine Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanede yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangın anında düşerek vücudunun farklı bölümlerinden yaralanan 2 vatandaş ise UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen ambulanslara teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Tatbikat hakkında bilgi veren UMKE Birim Sorumlusu Yalçın Öngören, 'Arıcak ilçemizde gerçekleşen bir patlama ve sonrasında oluşan yangından dolayı itfaiye, UMKE ve 112 ekiplerimizle buraya geldik. Malumunuz iklimsel değişikliklerden sıcaklık kaynaklarından dolayı bize de bir farkındalık yaratıldı. Ekiplerimizin toplanması ve lojistik olarak ekipmanlarıyla hazırlanması ve ulaşımı gibi noktalarda uzak olan ilçelerimizde kendimize bir farkındalık oluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim' dedi. Senaryo gereği patlama sonucunda çıkan yangında 3 kişiyi kurtardıklarını belirten itfaiye amiri Atilla Aytekin ise personelin yangın konusunda bilinçlendirilmesi yönünden çok iyi bir tatbikat gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Elazığ'da yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

2023 yılı Hastane Afet Planı uygulaması çerçevesinde Elazığ'da yangın tatbikatları devam ediyor. Son olarak Arıcak ilçe Devlet Hastanesinde hasta, personel ve servislerde bulunan vatandaşların katılımı ile yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği çıkan yangın sonrasında hastanede patlama meydana geldi. Hastane güvenlik görevlilerince boşaltılırken, olay yerine Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanede yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangın anında düşerek vücudunun farklı bölümlerinden yaralanan 2 vatandaş ise UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen ambulanslara teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tatbikat hakkında bilgi veren UMKE Birim Sorumlusu Yalçın Öngören, "Arıcak ilçemizde gerçekleşen bir patlama ve sonrasında oluşan yangından dolayı itfaiye, UMKE ve 112 ekiplerimizle buraya geldik. Malumunuz iklimsel değişikliklerden sıcaklık kaynaklarından dolayı bize de bir farkındalık yaratıldı. Ekiplerimizin toplanması ve lojistik olarak ekipmanlarıyla hazırlanması ve ulaşımı gibi noktalarda uzak olan ilçelerimizde kendimize bir farkındalık oluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Senaryo gereği patlama sonucunda çıkan yangında 3 kişiyi kurtardıklarını belirten itfaiye amiri Atilla Aytekin ise personelin yangın konusunda bilinçlendirilmesi yönünden çok iyi bir tatbikat gerçekleştirdiklerini ifade etti.