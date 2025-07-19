Elazığ'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Yangın Kontrol Altına Alındı
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 100 hektarlık geben bitkisi alanı yangından etkilendi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Üğrük köyü Canberk mezrası kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle otluk ve ağaçlık alanda çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

"Geven bitkisi olan yaklaşık 100 hektarlık alan yangından etkilendi"

Yangın bölgesine giderek yetkililerden bilgi alan Vali Numan Hatipoğlu, köy kırsalında çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"İlgili birimlerimizle olay yerindeyiz. Çoğunlukla geven bitkisi olan yaklaşık 100 hektarlık alan yangından etkilendi. Çalışmalarımız devam ediyor. 4 helikopter, 7 arazöz ve çeşitli teknik destek araçlarıyla birlikte hem Orman Bölge Müdürlüğümüze ait hem de itfaiyelere ait yaklaşık 100 personel yangına müdahale ediyor. Jandarmamız da burada, gerekli desteği veriyor. Köylülerimizin de büyük fedakarlığıyla bölgede yangını söndürmek için çalışılıyor. İnşallah genişlemeyecek burada kesmiş olacağız."

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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