Elazığ'da Yangın, İnşaat Kalıplarını Kül Etti

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan yangında inşaat alanında bulunan kalıpların büyük kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde otluk alanda çıkan yangında, inşaat alanında bulunan kalıpların büyük kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Otluk alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki inşaat alanına sıçradı. Alevlerin sardığı kalıpların büyük bölümü tamamen yanarak kül oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

