Elazığ'da müstakil evdeki yangında dumandan etkilenen engelli kız çocuğu öldü

Güncelleme:
Elazığ'da bir müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 17 yaşındaki engelli kız çocuğu hastaneye yetişirken yaşamını yitirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 17 yaşındaki engelli kız çocuğu hayatını kaybetti.

Salıbaba Mahallesi İpek Sokak'ta tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu esnada mahalle sakinlerinin müdahalesiyle evdeki yangın söndürüldü.

Kontrolde, evde yalnız ve bilinci kapalı bulunan 17 yaşındaki engelli kız çocuğu S.B. dışarı çıkarıldı.

Olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerine teslim edilen S.B'nin dumandan etkilendiği belirlendi.

S.B, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Haberler.com
500

