Haberler

Elazığ'da Yangın: Evden İş Yerine Sıçradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, rüzgar nedeniyle bitişikteki iş yerine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki iş yerine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Keban'da meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle bir evin çatısında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki atölyeye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev ile iş yerinde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine set mi çekti? Öcalan iddialara yanıt verdi

Demirtaş'ın tahliyesine engel mi oldu? Öcalan bizzat yanıt verdi
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.