Elazığ'da Yangın: Evden İş Yerine Sıçradı

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki iş yerine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Keban'da meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle bir evin çatısında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki atölyeye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev ile iş yerinde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.