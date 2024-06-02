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Elazığ'da yangın çıkan pansiyonda mahsur kalan 4 kişi tahliye edildi

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Elazığ'da bulunan bir pansiyonda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'da yangın çıkan pansiyonda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Sürsürü Mahallesi Mis Sokak'ta, henüz belirlenemeyen nedenle 5 katlı bir pansiyonun 3. katında bulunan apart dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, duman nedeniyle binanın 5. katında mahsur kalan 4 kişiyi merdiven yardımıyla tahliye etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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