Elazığ'da Yangın: 60 Dönüm Ekin Zarar Gördü

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Elazığ'da çıkan yangında, Cip köyü Harmantepe Küme Evleri mevkisinde yaklaşık 60 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Elazığ'da çıkan yangında yaklaşık 60 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Cip köyü Harmantepe Küme Evleri mevkisindeki buğday ve arpa ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 60 dönüm ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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