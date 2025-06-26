Elazığ'da Yangın: 60 Dönüm Ekin Zarar Gördü

Elazığ'da çıkan yangında yaklaşık 60 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Cip köyü Harmantepe Küme Evleri mevkisindeki buğday ve arpa ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 60 dönüm ekili alan zarar gördü.