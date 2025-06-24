Elazığ'da Yangın: 50 Dönüm Tarım Alanı Zarar Gördü

Elazığ'da Yangın: 50 Dönüm Tarım Alanı Zarar Gördü
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 50 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 50 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Karınca Köyü mevkisindeki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin bitişik tarlalara sıçraması sonucu kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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