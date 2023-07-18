Elazığ'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

İzzet Paşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri Sokak'taki bir evde yalnız yaşayan Ahmet Aktaş'tan (60) bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Aktaş'ın cansız bedenini buldu. Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.