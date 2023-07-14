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Elazığ'da yalıtım işçisi toprak altından kurtarıldı

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Elazığ'da bir binanın dış cephesine yalıtım yaparken kayan toprağın altında kalan işçi, ekipler ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da bir binanın dış cephesine yalıtım yaparken kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Özen Sokak'ta 5 katlı binanın dış cephesinde yalıtımın yapan R.A. zemin katta çalıştığı sırada kayan toprağın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve vatandaşların yardımıyla toprak altından çıkarılan R.A, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

İtfaiye Elazığ AFAD Güncel Haberler

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