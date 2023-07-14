Elazığ'da yalıtım işçisi toprak altından kurtarıldı

Elazığ'da bir binanın dış cephesine yalıtım yaparken kayan toprağın altında kalan işçi, ekipler ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.