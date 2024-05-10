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Elazığ'da Yakınlarının Haber Alamadığı Kişi Evinde Ölü Bulundu

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Elazığ'da yaşayan 46 yaşındaki İbrahim Türker'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, Türker'in evinde cansız bedenini buldu. Türker'in cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Elazığ'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

Yeni Mahalle Kooperatif Sokak'ta ikamet eden 46 yaşındaki İbrahim Türker'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Türker'in cansız bedenini buldu.

Türker'in cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Türker Otopsi Elazığ Olay Hukuk Yaşam Güncel Haberler

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