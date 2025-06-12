Elazığ'da Yaban Domuzu İstilası: Çiftçiler Zor Durumda
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaban domuzları, arazileri talan ederek çiftçileri zor durumda bıraktı. Hububat alanlarına giren domuzlar, büyük zarar verdi.
Elazığ'da araziler yaban domuzlarının istilasına uğradı
ELAZIĞ - Elazığ'da araziler yaban domuzlarının istilasına uğradı.
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Aşağıkuluşağı köyüne inen domuzlar hububat alanları talan etti. Onlarca dönümlük alanları talan eden domuzlar nedeniyle çiftçiler zor durumda kaldı.
Domuzların ekili alanlara verdiği zararlar çiftçiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.