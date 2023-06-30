Elazığ'da Kurban Bayramının üçüncü gününde vatandaşlar aldıkları kurbanları kesmeye devam etti. Elazığ Belediyesi kurban kesim yerlerine gelen vatandaşlar, kesilen kurbanlarını poşetleyip evlerine götürdü. Aldıkları kurbanlıkları bayramın üçüncü gününü bırakan vatandaşlar, ilk iki gün oluşan yoğunluktan dolayı dini vecibelerini bayramın üçüncü gününe bıraktıklarını belirttiler.

Elazığ'da vatandaşlar bayramın üçüncü gününde de kurban kesimlerine devam etti

ELAZIĞ - Elazığ'da Kurban Bayramının üçüncü gününde vatandaşlar aldıkları kurbanları kesmeye devam etti.

Elazığ'da bazı vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de aldıkları kurbanları keserek dini vecibelerini yerine getirdi. Elazığ Belediyesi kurban kesim yerlerine gelen vatandaşlar, kesilen kurbanlarını poşetleyip evlerine götürürdü. Aldıkları kurbanlıkları bayramın üçüncü gününü bırakan vatandaşlar, ilk iki gün oluşan yoğunluktan dolayı dini vecibelerini bayramın üçüncü gününe bıraktıklarını belirttiler.

Kurban kesmeye gelen vatandaşlardan Fethi Ahmet Gel, "Kurban Bayramı vesilesiyle kurban kesim alanına geldik. Manevi bir atmosfere girdik. Bu manevi atmosferin devamlılığı önemli. Fakirlerin sevindirildiği bir yıl olsun. İnşallah ülkemize ve milletimiz ekonomik kriz içerisinde en kısa sürede kurtulur ve önümüzdeki yıllarda bütün vatandaşlarımız rahatlıkla kurban kesebilir. Bayramın bir ve ikinci günlerinde çok yoğunduk. Bizde mecbur kurbanımızı bayramın 3'üncü günü kestirmeye geldik. Ülkemizin, vatanımızın, devletimizin ve bayrağımızın bekası için inşallah bu kurbanların kanı Allah huzuruna gider. Allah'ta ülkemizi, devletimizi ve milletimizi korur inşallah" dedi.

Belediye alanında kurban kesimi yapan Hüseyin Temizkan, "Buradan tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum. Burada kesmiş olduğumuz kurbanların Allah'ın kabul etmesini dilerim. Kurban Bayramının ilk gününden itibaren buradayız. Maşallah yoğunluk var. Herkesin dini duygulara olan ilgisi gayet fazla. Bu konuda herkese teşekkür ederim. Biz Müslüman alemi olarak kurbanlarımızı keserek Allah'a ibadetimizi yerine getirmeliyiz. Buradan etlerimiz gitmiyor. Buradan Allah'a olan ibadetlerimiz gidiyor. Bugün Cuma namazdan sonra yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.