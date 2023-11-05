Elazığ'da Valizinden Uyuşturucu Çıkan Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da yapılan çalışmalarda bir yolcu otobüsünde yapılan bagaj aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da valizinden uyuşturucu madde çıkan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltı alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede komşu illerden Elazığ'a gelen yolcu otobüslerinde yapılan çalışmalarda T.H.K.'nın (31) yapılan bagaj aramasında 24.85 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi

Şüpheli şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğün'de işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ