Elazığ'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve silah kaçakçılığı şüphesiyle 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda esrar, ruhsatsız tabanca ve kesici aletler ele geçirildi.

Elazığ'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri ekipleri, 16-17 Aralık'ta kentte genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, aralarında arama kaydı bulunan şüphelilerin de bulunduğu 14 kişi yakalandı.

Yapılan arama ve kontrollerde, 166,72 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 18 fişek ile 2 kesici alet ele geçirildi.

Operasyonlarda, ayrıca 4 araca idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.