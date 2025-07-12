Elazığ'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 7 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, gizlenmiş esrar ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Elazığ'da, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ-Diyarbakır kara yolu üzerindeki yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile arama yaptı.

Aracın far kısmına ve tavan kısmına gizlenmiş 45,9 gram kubar esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gezin'de bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada da gümrük kaçağı 45 spor ayakkabı, 408 bıçak, 206 muhtelif tamir aleti, 154 parfüm ve 480 kozmetik ürünü ele geçirildi. Ş.D, A.E, N.E, M.E, İ.D. ve L.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Beşiktaş'ta transfer bitti ancak Kyle Walker-Peters Türkiye'ye gelemiyor

Beşiktaş'ta transfer bitti ancak yıldız isim Türkiye'ye gelemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'dan sürece ilişkin net mesaj: AK Parti, MHP ve DEM olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik

Erdoğan sürecin rotasını çizdi: Bu yolu 3 parti beraber yürüyeceğiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.