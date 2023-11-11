Elazığ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişi Yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla uyuşturucu madde ticareti yapan iki kişi yakalandı. Operasyonda 60,45 gram taş kokain ve 5 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Elazığ'da uyuşturucu madde ticareti yapan iki kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, İstanbul'dan Elazığ'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine istinaden şüphe üzerine durdurulan E.O (47) ve H.S. (48) isimli şahısların yapılan üst ve araç aramasında 60,45 gram taş kokain maddesi, 5 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ