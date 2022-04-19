Elazığ'da uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Elazığ'da uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı

Elazığ'da, uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı.

Bu kapsamda ara sokaklarda denetim yapan ekipler, E.Ş'yi, M.Y, E.A, T.Y. ve T.İ'ye uyuşturucu satarken yakaladı.

Yapılan aramalarda 13 parça halinde 9,2 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler, haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / İsmail Şen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Elazığ, Güncel, Haberler

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