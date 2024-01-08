Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda tespit edilen bir şüphelinin üst ve evinde yapılan aramada 15,95 gram esrar, 34,35 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.