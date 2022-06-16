Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler F.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K, "uyuşturucu satmak suçundan" çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Adreste yapılan aramada satışa hazır 20 parça halinde 11,28 gram toz esrar ile 1,8 gram metamfetamin ele geçirildi. Öte yandan F.K'den uyuşturucu satın aldıkları tespit edilerek emniyete götürülen 3 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 3,79 gram kubar esrar bulundu. AA / İsmail Şen - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Elazığ Güncel Haberler

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