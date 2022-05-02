Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve operasyon düzenledi.

Adreste narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramada, 1 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.D. (52), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / İsmail Şen - Güncel

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Narkotik, Elazığ, Güncel, Haberler

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