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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 11 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Elazığ Güncel Haberler

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