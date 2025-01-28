Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda Şüpheli Tutuklandı
Palu ilçesinde düzenlenen operasyonla 7 gram kubar esrar, kenevir tohumu ve silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarı çalışmalar sonucu bir kişinin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda, yapılan aramalarda 7 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, 2 kurusıkıdan çevirme tabanca, av tüfeği, 127 fişek ve 524 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.