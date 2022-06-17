Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

AA - İsmail Şen - Güncel
 - Güncelleme:
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde genel asayişin sağlanmasına yönelik devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilen bir kişiyi durdurdu.

Yapılan üst aramasında üzerinde parçalar halinde yaklaşık 8 gram metamfetamin bulunan M.F.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / İsmail Şen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title