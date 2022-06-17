Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde genel asayişin sağlanmasına yönelik devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilen bir kişiyi durdurdu. Yapılan üst aramasında üzerinde parçalar halinde yaklaşık 8 gram metamfetamin bulunan M.F.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / İsmail Şen - Güncel Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

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