Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 378,98 gram esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanan kişilere ve sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında ve ikametlerinde 6 parça halinde 378,98 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon 3-sayfa Narkotik Suçlar Güvenlik Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 13 Ağustos Salı Youtube'a neden girilmiyor? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play Off maçı ne zaman? Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Lille kim elendi? Fenerbahçe Lille maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Lille maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Ferdi Kadıoğlu ransfer oldu mu? EXXEN 2 kişi kullanabilir mi (FENERBAHÇE LİLLE)? Exxen tek maç satın alma var mı (FENERBAHÇE LİLLE)? Ferdi Brighton'a mı gidecek? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma gidiyor? Ferdi neden yok? Ferdi sakat mı, kadroda yedeklerde yok mu(Fenerbahçe Lille) TRANSFER mi olacak? Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, FB Avrupa maçı bugün mü? Acun düğünü ne zaman 2024? Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evleniyor? Ülke puanı sıralaması! (UEFA-GÜNCEL- FENERBAHÇE LİLLE) 2024 UEFA ülkeler sıralaması, Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe elenirse ne oluyor, UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidiyor? Fenerbahçe turu nasıl geçer? Fenerbahçe Lille ihtimaller ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Kruniç oynuyor mu? Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'inde Kruniç var mı? EXXEN canlı maç izle! CANLI ANLATIM (ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE LİLLE) EXXEN spor canlı izle! 13 Ağustos EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Fenerbahçe Lille maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? FENERBAHÇE LİLLE MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE LİLLE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Ağustos Fenerbahçe Lille maçı nereden izlenir?
title