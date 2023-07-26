Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 663 kök Hint keneviri ele geçirildi

Elazığ'ın Kovancılar ve Palu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 663 kök Hint keneviri, 2,5 kilogram kubar esrar ve 10 gram eroin ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde şüpheliler M.S. ve R.S'nin Kovancılar ilçesi kırsalında Hint keneviri ekimi yaptığı bitkisine ulaştı. Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, araziye ekilmiş 187 kök Hint keneviri bitkisi ile şüphelilerin adreslerinde 2 kilo 530 gram kubar esrar, 10 gram eroin ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Palu ilçesinde ise şüpheli B.Ö'nün kenevir ekimi yaptığı bilgisi üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, araziye ekilmiş 476 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.