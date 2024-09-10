Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 kilogram esrar, bir miktar metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilogram esrar, bir miktar metamfetamin, sentetik uyarıcı hap ile 115 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 6 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.