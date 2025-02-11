İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi

Kar yağışı kenti esir alacak! İstanbul'da eğitime ara
Trump'tan gazı alıp el yükselttiler! İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan 'Gazze'yi ilhak' tehdidi

İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan 'Gazze'yi ilhak' tehdidi
8 yaşındaki Narin cinayeti davasında tutuklanan ağabey Enes Güran için tahliye talebi

Narin davasında ağabey Enes Güran için sürpriz başvuru!
Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı

Deniz 10 metre çekildi, görenler şoke oldu

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı. Operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullananlar ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 380 gram metamfetamin, 314,28 gram sentetik kannabinoid, 28 gram esrar, 2,65 gram bonzai, 48 sentetik ecza, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
img

Narin davasında ağabey Enes Güran için sürpriz başvuru!
img

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti
img

Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Trabzonspor, Eren Elmalı'nın sözleşmesini feshetti

Sözleşmesi feshedildi
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı

Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.