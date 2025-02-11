Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı. Operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullananlar ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 380 gram metamfetamin, 314,28 gram sentetik kannabinoid, 28 gram esrar, 2,65 gram bonzai, 48 sentetik ecza, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.