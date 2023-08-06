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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Güncel Haberler

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında T.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, T.D. ve beraberindeki M.İ, M.K. ve F.D'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 33 mermi, 54 gram kubar esrar, 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında T.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, T.D. ve beraberindeki M.İ, M.K. ve F.D'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 33 mermi, 54 gram kubar esrar, 8 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Elazığ Güncel Haberler

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