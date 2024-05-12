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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

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Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 otomobilde yapılan aramada 147,32 gram metamfetamin ele geçirildi.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, çalışma kapsamında birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenen iki otomobili kent girişinde durdurdu.

Dedektör köpek yardımıyla araçlarda arama yapıldı. Araçlardan birinde 7 paket halinde 147,32 gram metamfetamin ele geçirildi.

İki otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

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